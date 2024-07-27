Третий бой Алексы Грассо и Валентины Шевченко состоится на турнире UFC 306

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканка Алекса Грассо проведёт третий бой против известной спортсменки Валентины Шевченко, представляющей Кыргызстан, на турнире UFC 306, который состоится 14 сентября в «Сфере», Лас-Вегасе.

Их поединок станет со--главным на турнире.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. Реванш между девушками состоялся в сентябре 2023 года, но завершился ничьей раздельным решением судей.

В активе Алексы Грассо 16 побед при трёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. Шевченко, в свою очередь, выиграла в ММА 23 боя и четырежды проиграла.