Брайан Ортега проведёт поединок против Диего Лопеса на турнире UFC 306

Поединок между американцем Брайаном Ортегой и бразильцем Диего Лопесом состоится на турнире UFC 306, который пройдёт 14 сентября в «Сфере», Лас-Вегасе.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке Брайан Ортега реваншировал поражение от бывшего временного обладателя титула UFC в полулёгком весе мексиканца Яира Родригеса. Ортега победил его удушающим приёмом в третьем раунде.

Диего Лопес последний поединок провёл 30 июня на турнире UFC 303. Тогда он встретился в октагоне с американцем Дэном Иге. Их бой прошёл в промежуточном весе, так как Иге вышел на замену Брайану Ортеге, с которым изначально должен был драться Диего, за несколько часов до поединка. Бой завершился победой Лопеса единогласным решением судей.