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Стрикленд: Белал похож на того парня, из-за которого мне надо снимать обувь в аэропорту

Стрикленд: Белал похож на того парня, из-за которого мне надо снимать обувь в аэропорту
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд намекнул на то, что топовый боец UFC палестинского происхождения, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Белал Мухаммад похож на террориста.

«Белал похож на того парня, из-за которого мне надо снимать обувь в аэропорту», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Следующий бой Белал проведёт против действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанина Леона Эдвардса на турнире UFC 304, который состоится 28 июля в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 288, победил единогласным решением судей бразильца Гилберта Бёрнса.

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