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Шон О'Мэлли и Мераб Двалишвили провели первую дуэль взглядов на фоне «Сферы»

Шон О'Мэлли и Мераб Двалишвили провели первую дуэль взглядов на фоне «Сферы»
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли и топовый грузинский боец Мераб Двалишвили провели первую дуэль взглядов на фоне стадиона «Сфера» в Лас-Вегасе, США.

Фото: Скриншот из видео, размещённого в официальном аккаунте UFC в X (ранее Twitter)

Напомним, их поединок возглавит турнир UFC 306, который состоится 14 сентября в «Сфере», в Лас-Вегасе.

В активе американского бойца 18 побед, одно поражение, а один бой был признан несостоявшимся. В последнем поединке, который состоялся 10 марта в Майами на турнире UFC 299, Шон О'Мэлли провёл титульный реванш с эквадорцем Марлоном Верой. Американец победил единогласным решением судей и успешно защитил чемпионский пояс.

Мераб Двалишвили имеет в своём рекорде 17 побед и четыре поражения. На данный момент он идёт на серии из 10 побед. В последнем поединке, который состоялся 18 февраля в Анахайме на турнире UFC 298, Мераб Двалишвили победил единогласным решением судей известного американского бойца Генри Сехудо.

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