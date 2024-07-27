IBF лишила Сауля Альвареса титула чемпиона мира

Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес лишён титула чемпиона мира по боксу по версии IBF во втором среднем весе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Теперь Альварес не является абсолютным чемпионом мира. Причина такого решения в том, что Канело отказался проводить бой против обязательного претендента по линии IBF Уильяма Скалла. Вместо него Сауль предпочёл драться с непобеждённым пуэрториканским боксёром Эдгаром Берлангой.

Поединок между Альваресом и Берлангой состоится 14 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В общей сложности за время профессиональной карьеры Сауль принял участие в 65 боях, в которых одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. На счету Берланги 22 победы в 22 поединках.