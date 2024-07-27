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Алекса Грассо и Валентина Шевченко провели первую дуэль взглядов перед третьим боем

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканка Алекса Грассо провела дуэль взглядов с известной спортсменкой Валентиной Шевченко, представляющей Кыргызстан, на фоне стадиона «Сфера» в Лас-Вегасе.

Их поединок станет соглавным на турнире UFC 306, который состоится 14 сентября.

Фото: Скриншот из видео, размещённого в официальном аккаунте UFC в X (бывший TWITTER)

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. Реванш между девушками состоялся в сентябре 2023 года, но завершился ничьей раздельным решением судей.

В активе Алексы Грассо 16 побед при трёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. Шевченко, в свою очередь, выиграла в ММА 23 боя и четырежды проиграла.