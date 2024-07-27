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Исраэль Адесанья назвал победителя в бою Аспиналл — Блэйдс

Исраэль Адесанья назвал победителя в бою Аспиналл — Блэйдс
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Известный нигерийский боец ММА Исраэль Адесанья назвал победителя в поединке между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанином Томом Аспиналлом и топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом.

«Как мне кажется, Том победит в этом поединке. Он сейчас очень грозный противник. Я намерен выбрать его. Однако если Том будет не осторожен на дистанции, то Кёртис сможет доставить ему проблем», — приводит слова Адесаньи портал Give me Sport.

Аспиналл в смешанных единоборствах в общей сложности принял участие в 17 поединках, в которых добыл 14 побед и потерпел три поражения. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 295, Том Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.

У Блэйдса в ММА 18 побед при четырёх поражениях. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 299, Блэйдс победил техническим нокаутом Жаилтона Алмейду.

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