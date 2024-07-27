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Умар Нурмагомедов поделился фотографиями из тренировочного лагеря к бою с Сэндхагеном

Умар Нурмагомедов поделился фотографиями из тренировочного лагеря к бою с Сэндхагеном
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Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов поделился фотографиями из тренировочного лагеря к поединку против бывшего претендента на временный титул чемпиона UFC в категории до 61 кг американца Кори Сэндхагена.

Фото: Страница Умара Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Умара Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Умара Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Умара Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Умара Нурмагомедова в социальных сетях

Напомним, Кори Сэндхаген и Умар Нурмагомедов должны были провести поединок ещё в августе 2023 года. Тогда бой сорвался из-за травмы плеча, которую получил россиянин.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 17 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы (две победы были добыты нокаутом). На счету Сэндхагена в ММА 17 побед (семь нокаутом) при четырёх поражениях.

Ранее Ринат Фахретдинов оценил шансы Умара Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном.

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