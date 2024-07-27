Уайт: кто бы ни победил в бою Джонс — Миочич, ему придётся встретиться с Аспиналлом

Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался в адрес временного чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанина Тома Аспиналла.

«Посмотрите на то, чего уже добился Леон Эдвардс. Теперь мы собираемся выяснить, каков истинный потолок возможностей Аспиналла, в течение следующих нескольких лет. Если у нас будет чемпион UFC в тяжёлом весе родом из Великобритании, то это будет иметь огромное значение не только для спорта и его страны, но и для UFC в целом.

Да, я уже говорил, что Том будет следующим оспаривать абсолютный титул. Он временный чемпион, поэтому, кто бы ни покинул «Мэдисон Сквер Гарден» с поясом чемпиона UFC в тяжёлом весе, кто бы ни победил в бою Джонс — Миочич, ему придётся встретиться с Аспиналлом в клетке. Победитель в поединке между величайшим тяжеловесом в истории UFC и, возможно, величайшим бойцом в истории ММА проведёт следующий бой с победителем боя Аспиналл — Блэйдс. Это будет здорово», — приводит слова Уайта портал Eurosport.