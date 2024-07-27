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Леон Эдвардс: Белал не король Хабиб Нурмагомедов. Он просто Белал

Леон Эдвардс: Белал не король Хабиб Нурмагомедов. Он просто Белал
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Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс высказался в адрес топового американского бойца палестинского происхождения Белала Мухаммада.

«Белал лишь очередной парень на моём пути. Я гонюсь за рекордом великого Жоржа Сен-Пьера, поскольку он лишь очередной соперник на моём пути. Все в курсе, что его план на игру будет заключаться в том, чтобы перевести бой в плоскость борьбы. Но его борьба — это не ключевой фактор. Белал не грёбаный король Хабиб Нурмагомедов или Жорж Сен-Пьер. Он просто Белал», — приводит слова Леона Эдвардса портал Low Kick MMA.

Леон Эдвардс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

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