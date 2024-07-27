Майкл Биспинг назвал топ-5 лучших британских бойцов в истории UFC

Член Зала славы UFC Майкл Биспинг, являющийся первым представителем Великобритании, который завоевал титул UFC, огласил топ-5 лучших британских бойцов в истории UFC.

Топ-5 лучших британских бойцов в истории UFC по версии Майкла Биспинга.

1. Леон Эдвардс (22-3-0-1).

2. Том Аспиналл (14-3).

3. Майкл Биспинг (32-9).

4. Даррен Тилл (18-5-1).

5. Росс Пирсон (20-16-0-1).

Напомним, на предстоящем турнире UFC 304, который состоится 28 июля в Манчестере, Великобритания, Леон Эдвардс подерётся с топовым американским бойцом палестинского происхождения Белалом Мухаммадом, а Том Аспиналл — с американцем Кёртисом Блэйдсом.

Майкл Биспинг завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе на турнире UFC 199, который состоялся 4 июня 2016 года в Инглвуде, США. Его соперником был американец Люк Рокхолд, которого Майкл нокаутировал во первом раунде.