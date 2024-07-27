Президент UFC Дана Уайт прокомментировал недовольство британских фанатов временем начала турнира UFC 304, главный кард которого стартует в 3:00 по местному времени.

«С временем начала турнира всегда возникают сложности, когда мы устраиваем шоу за пределами США. Но если говорить о фанатах и учитывать то, что мероприятие пройдёт в Великобритании, болельщики, вероятно, начнут пить около 7-8 вечера. Так что к моменту начала главного боя атмосфера на арене будет просто дикой!» — приводит слова Уайта портал Eurosport.

Напомним, в главном поединке турнира UFC 304 действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс разделит октагон с топовым американским бойцом палестинского происхождения Белалом Мухаммадом. Для бойцов этот поединок будет вторым. Первый бой был признан несостоявшимся.