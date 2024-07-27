Турки Аль аш-Шейх намерен официально предложить Канело бой с Теренсом Кроуфордом

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, намерен официально предложить известному мексиканскому боксёру Саулю Альваресу провести поединок против чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях американца Теренса Кроуфорда.

«Я собираюсь предложить Канело чек, который будет справедливым, на мой взгляд. Если он даст согласие, то пусть свяжется со мной напрямую, чтобы завершить сделку. Мне бы не хотелось, чтобы между нами были посредники. Я уже гарантировал Теренсу большой бой. Мне самому хотелось бы, чтобы они встретились в ринге. К тому же сам Кроуфорд желает провести поединок с Саулем. Но если Альварес потребует сумасшедшие деньги, то мы всё равно организуем Кроуфорду любой бой, который ему захочется провести», — приводит слова Турки Аль аш-Шейха инсайдер Майкл Бенсон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).