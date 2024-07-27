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Аспиналл признался, что боится поединка с Блэйдсом больше, чем с Павловичем

Аспиналл признался, что боится поединка с Блэйдсом больше, чем с Павловичем
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл признался, что испытывает больше страха перед поединком с топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом, чем перед прошлым боем с россиянином Сергеем Павловичем.

«Наверное, я боюсь этого поединка больше, чем предыдущего. Когда моя карьера в ММА лишь начиналась, то мне казалось, что на таком уровне у меня не будут так сильно шалить нервы. Но потом ко мне пришло понимание, что с увеличением победной серии ставки только растут», — приводит слова Аспиналла портал Eurosport.

Аспиналл в смешанных единоборствах в общей сложности принял участие в 17 поединках, в которых добыл 14 побед и потерпел три поражения. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 295, Том Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.

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