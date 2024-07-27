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Мухаммад: люди переоценивают победы Эдвардса над Усманом

Мухаммад: люди переоценивают победы Эдвардса над Усманом
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом, который состоится 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«Он дрался с Нейтом Диазом, легковесом. Затем он получил Усмана, был избит, но затем поймал его. В третьем бою Усман уже не был прежним. Думаю, что люди переоценивают это. Потом был Колби. И я даже не рассматриваю этот бой. Я им не впечатлён. Впечатляет, что он нашёл иголку в стоге сена, когда поймал Усмана хай-киком», — приводит слова Мухаммада UFC.

В своём последнем бою на UFC 288 в мае 2023 года Мухаммад победил единогласным судейским решением экс-претендента на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

Эдвардс на UFC 296 в декабре одолел по очкам американца Колби Ковингтона, проведя вторую защиту титула.

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