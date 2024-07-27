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Махачев: парижские Игры — позор для олимпийского движения, их нужно вернуть в Россию

Махачев: парижские Игры — позор для олимпийского движения, их нужно вернуть в Россию
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) российский боец смешанного стиля Ислам Махачев раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

«Парижские Игры – позор и тёмное пятно на олимпийском движении. Нужно вернуть их в Россию, чтобы всё исправить», — написал Махачев в социальной сети X (ранее Twitter).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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