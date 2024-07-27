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Тренер национальной сборной Самоа по боксу скончался в Олимпийской деревне

Тренер национальной сборной Самоа по боксу скончался в Олимпийской деревне
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Трагическим случаем отметился старт XХХIII летних Олимпийских игр в Париже (Франция). Тренер национальной сборной Самоа по боксу скончался в Олимпийской деревне, сообщает издание RMC Sport.

По информации ресурса, у 60-летнего Лионеля Элики Футупайто произошла остановка сердца. Трагедия произошла вчерашним утром, 26 июля. Футупайто находился в комнате с одним из спортсменов и почувствовал себя плохо. Сообщается, что ему пытались оказать экстренную помощь.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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