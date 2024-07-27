Французский боец UFC Сен-Дени — об открытии Игр: расстроен унижением христианства

Французский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Бенуа Сен-Дени негативно высказался о церемонии открытия XХХIII летних Олимпийских игр в Париже (Франция), состоявшейся вчера, 26 июля.

«Расстроен оскорблением и унижением, которому подверглось христианство. Игры – это момент единения», — написал Сен-Дени в социальной сети X (ранее Twitter).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.