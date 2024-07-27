Мокаев — Капе: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 4:00 мск

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) состоится турнир UFC 304, в рамках которого британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) Мохаммед Мокаев (12-0) сразится с португальцем Манелом Капе (17-6).

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и идёт на серии из шести побед. В своём последнем бою на UFC Fight Night 238 он победил американца Алекса Переса.

Манелу Капе 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2012 году и в 2021-м дебютировал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и два поражения.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 304.