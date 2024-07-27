Аспиналл — Блэйдс: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 6:00 мск

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) состоится турнир UFC 304, в рамках которого временный чемпион в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл проведёт реванш с американцем Кёртисом Блэйдсом.

Тому Аспиналлу 31 год. Британец дебютировал как профессионал в 2014 году и в 2020-м впервые выступил в UFC. В ноябре 2023 года завоевал временный титул, досрочно остановив в первом раунде россиянина Сергея Павловича.

Кёртису Блэйдсу 33 года. Американец выступает в UFC с 2016 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и четыре поражения.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 304.