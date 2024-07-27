Шара Буллет поддержал Белала Мухаммада перед боем на UFC 304

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, обратился к американскому полусредневесу Белалу Мухаммаду перед выступлением последнего на турнире UFC 304, который состоится в ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания).

«Вперёд, брат», — написал Магомедов в социальных сетях.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижней организации мира 14 побед и три поражения.

В своём последнем бою на UFC 288 в мае 2023 года Мухаммад победил единогласным судейским решением экс-претендента на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 304.