Эдвардс — Мухаммад: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 7:00 мск

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) состоится турнир UFC 304, в главном бою которого чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс встретится с американцем Белалом Мухаммадом.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижней организации мира 14 побед и три поражения.

В своём последнем бою на UFC 288 в мае 2023 года Мухаммад победил единогласным судейским решением экс-претендент на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

Леону Эдвардсу 32 года. Британец выступает в UFC с 2014 года. В августе 2022 года сразился за чемпионский титул, нокаутировав в пятом раунде нигерийца Камару Усмана, после чего провёл две защиты.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное время начала боя Эдвардс – Мухаммад – 7:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.