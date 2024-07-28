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Тренер Уайлдера оценил шансы Кроуфорда в поединке с Канело

Тренер Уайлдера оценил шансы Кроуфорда в поединке с Канело
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Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, высказался о потенциальном поединке между членами рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Думаю, у Кроуфорда более высокие шансы на победу над Канело, чем у Берланги. Меня не волнует, насколько крупные парни в дивизионе Альвареса. Размеры не выигрывают бои. Канело побеждает не благодаря размерам, а благодаря навыкам, движению вперёд и удару», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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