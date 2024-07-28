Мухаммад Мокаев победил Манела Капе единогласным судейским решением на UFC 304

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В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) проходит турнир UFC 304. В рамках основного карда британец Мухаммад Мокаев встретился с Манелом Капе.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Мокаева единогласным решением судей.

Таким образом, Мокаев остаётся непобеждённым бойцом. На его счету 13 побед в смешанных единоборствах. Отметим, что в UFC Мокаев одержал седьмую победу подряд.

В главном бою турнира чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс встретится с американцем Белалом Мухаммадом.

Основной кард:

Леон Эдвардс — Белал Мухаммад;

Том Аспиналл — Кёртис Блэйдс;

Бобби Грин — Пэдди Пимблетт:

Мухаммад Мокаев — Манел Капе;

Арнольд Аллен — Гига Чикадзе.

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