Мухаммад Мокаев победил Манела Капе единогласным судейским решением на UFC 304

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) проходит турнир UFC 304. В рамках основного карда британец Мухаммад Мокаев встретился с Манелом Капе.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Мокаева единогласным решением судей.
Таким образом, Мокаев остаётся непобеждённым бойцом. На его счету 13 побед в смешанных единоборствах. Отметим, что в UFC Мокаев одержал седьмую победу подряд.
В главном бою турнира чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс встретится с американцем Белалом Мухаммадом.
Основной кард:
Леон Эдвардс — Белал Мухаммад;
Том Аспиналл — Кёртис Блэйдс;
Бобби Грин — Пэдди Пимблетт:
Мухаммад Мокаев — Манел Капе;
Арнольд Аллен — Гига Чикадзе.