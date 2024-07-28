Опубликованы судейские записки боя Мокаев — Капе

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Опубликованы судейские записки боя основного карда на турнире UFC 304, который проходит в ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания).

Напомним, британец Мухаммад Мокаев нанёс поражение Манелу Капе. Бой продлился все три раунда и завершился победой Мокаева единогласным решением судей.

Фото: UFC

Таким образом, Мокаев остаётся непобеждённым бойцом. На его счету 13 побед в смешанных единоборствах. Отметим, что в UFC Мокаев одержал седьмую победу подряд. В своём последнем бою на UFC 288 в мае 2023 года Мухаммад победил единогласным судейским решением экс-претендента на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

В главном бою турнира чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс встретится с американцем Белалом Мухаммадом.

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