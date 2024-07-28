Пэдди Пимблетт в первом раунде одолел Бобби Грина на турнире UFC 304

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) проходит турнир UFC 304. В рамках основного карда британец Пэдди Пимблетт провёл поединок с представителем США Бобби Грином.
Поединок завершился досрочной победой Пимблетта сабмишеном в первом раунде.
Теперь в активе Пимблетта 22 победы и три поражения. Британец продлил свою победную серию до восьми побед. В предыдущем поединке он одолел Тони Фергюсона.
У Грина — 32 победы и 16 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.
В главном бою турнира чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс встретится с американцем Белалом Мухаммадом.
Основной кард:
Леон Эдвардс — Белал Мухаммад;
Том Аспиналл — Кёртис Блэйдс;
Бобби Грин — Пэдди Пимблетт:
Мухаммад Мокаев — Манел Капе;
Арнольд Аллен — Гига Чикадзе.