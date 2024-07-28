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Пэдди Пимблетт в первом раунде одолел Бобби Грина на турнире UFC 304

Пэдди Пимблетт в первом раунде одолел Бобби Грина на турнире UFC 304
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В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) проходит турнир UFC 304. В рамках основного карда британец Пэдди Пимблетт провёл поединок с представителем США Бобби Грином.

Поединок завершился досрочной победой Пимблетта сабмишеном в первом раунде.

Теперь в активе Пимблетта 22 победы и три поражения. Британец продлил свою победную серию до восьми побед. В предыдущем поединке он одолел Тони Фергюсона.

У Грина — 32 победы и 16 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

В главном бою турнира чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс встретится с американцем Белалом Мухаммадом.

Основной кард:

Леон Эдвардс — Белал Мухаммад;
Том Аспиналл — Кёртис Блэйдс;
Бобби Грин — Пэдди Пимблетт:
Мухаммад Мокаев — Манел Капе;
Арнольд Аллен — Гига Чикадзе.

UFC 2024. UFC 304, Манчестер, Великобритания
Бобби Грин — Пэдди Пимблетт (W)
28 июля 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бобби Грин
Окончено
SUB
Пэдди Пимблетт
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