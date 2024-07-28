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Аспиналл на первых секундах боя нокаутировал Блэйдса и защитил временный пояс UFC

Аспиналл на первых секундах боя нокаутировал Блэйдса и защитил временный пояс UFC
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В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) проходит турнир UFC 304, в рамках которого временный чемпион в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл проводил реванш с американцем Кёртисом Блэйдсом.

Поединок завершился досрочной победой Аспиналла в первом раунде нокаутом.

Тому Аспиналлу 31 год. Британец дебютировал как профессионал в 2014 году и в 2020-м впервые выступил в UFC. В ноябре 2023 года завоевал временный титул, досрочно остановив в первом раунде россиянина Сергея Павловича. В активе британца 15 побед и три поражения в ММА.

Кёртису Блэйдсу 33 года. Американец выступает в UFC с 2016 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и пять поражений.

В главном событии турнира британец Леон Эдвардс проведёт защиту чемпионского пояса полусреднего веса в бою с представителем США Белалом Мухаммадом.

UFC 2024. UFC 304, Манчестер, Великобритания
Том Аспиналл (W) — Кёртис Блейдс
28 июля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Том Аспиналл
Окончено
KO
Кёртис Блэйдс
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