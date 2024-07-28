Белал Мухаммад одолел Леона Эдвардса и забрал чемпионский пояс UFC

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) состоялся турнир UFC 304, в главном бою которого чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс встретился с американцем Белалом Мухаммадом.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и три поражения.

В своём последнем бою на UFC 288 в мае 2023 года Мухаммад победил единогласным судейским решением экс-претендента на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

Леону Эдвардсу 32 года. Британец выступает в UFC с 2014 года. В августе 2022 года сразился за чемпионский титул, нокаутировав в пятом раунде нигерийца Камару Усмана, после чего провёл две защиты. Это поражение стало для Эдвардса первым за девять лет и четвёртым в карьере. В последний раз Леон проигрывал в 2015 году Камару Усману.

В соглавном бою Том Аспиналл, представляющий Великобританию, нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса и защитил временный пояс чемпиона в тяжёлом весе.