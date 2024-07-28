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Появились судейские записки боя Эдвардс — Мухаммад

Появились судейские записки боя Эдвардс — Мухаммад
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В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) состоялся турнир UFC 304, в главном бою которого чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс встретился с американцем Белалом Мухаммадом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей.

После окончания поединка появились судейские записки. Двое судей три из пяти раундов отдали Белалу. Третий рефери определил Мухаммада победителем четырёх раундов из пяти.

Это поражение стало для Эдвардса первым за девять лет и четвёртым в карьере. В последний раз Леон проигрывал в 2015 году Камару Усману.

В профессиональной карьере Мухаммада теперь 24 победы и три поражения. Представитель США продлил победную серию до шести боёв. Последнее поражение было в 2019 году от Джеффа Нила.

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