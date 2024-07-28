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«Я лучше тебя, Джонс». Аспиналл — после победы над Блэйдсом

«Я лучше тебя, Джонс». Аспиналл — после победы над Блэйдсом
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В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) проходил турнир UFC 304, в рамках которого временный чемпион в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл проводил реванш с американцем Кёртисом Блэйдсом. Поединок завершился досрочной победой Аспиналла в первом раунде нокаутом.

После окончания поединка Том Аспиналл прокомментировал свою досрочную победу. «Я лучший финишёр в UFC, если я почувствовал кровь, человеку конец. Я только что говорил с боссом, кто хочет увидеть Аспиналл — Джонс? Эй, Джон, ничего личного, но я считаю, что я лучше тебя, хочу побить тебя, я иду за тобой», — сказал британец после боя.

Напомним, на счету Джона Джонса 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В следующем бою американец должен встретиться со Стипе Миочичем. На данный момент дата боя Джонса с Миочичем неизвестна.

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