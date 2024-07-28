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«Я ничем не удивлён». Эдвардс — о поражении от Мухаммада

«Я ничем не удивлён». Эдвардс — о поражении от Мухаммада
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Британский боец Леон Эдвардс высказался о своём поражении в поединке с американцем Белалом Мухаммадом на UFC 304.

Бой продлился все пять раундов, Мухаммад признан победителем единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 304, Манчестер, Великобритания
Леон Эдвардс — Белал Мухаммад (W)
28 июля 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Леон Эдвардс
Окончено
UD
Белал Мухаммад

«Я ничем не удивлён. Мой организм устал после первого раунда, всю неделю я был уставшим из-за того, что кард был адаптирован под американское время. Поздравления Белалу, он сделал своё дело. Я хочу подраться ещё раз до конца года, ноябрь-декабрь», — сказал Эдвардс после боя.

Эдвардс являлся чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с августа 2022 года. В титульном бою британец победил Камару Усмана, отправив оппонента в нокаут в пятом раунде. После 32-летний боец дважды смог защитить пояс. В последний раз Леон проигрывал в 2015 году Камару Усману.

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