Белал Мухаммад стал чемпионом UFC, «Арсенал» обыграл «МЮ». Главное к утру
Белал Мухаммад победил Леона Эдвардса и стал чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг), лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче, французские епископы раскритиковали церемонию открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже за постановку, похожую на «Тайную вечерю». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Белал Мухаммад одолел Леона Эдвардса и забрал чемпионский пояс UFC.
- «Арсенал» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче.
- Французские епископы раскритиковали церемонию открытия Олимпиады в Париже.
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