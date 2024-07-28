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28 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады (Олимпийские игры — 2024), результаты UFC

Белал Мухаммад стал чемпионом UFC, «Арсенал» обыграл «МЮ». Главное к утру
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Белал Мухаммад победил Леона Эдвардса и стал чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг), лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче, французские епископы раскритиковали церемонию открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже за постановку, похожую на «Тайную вечерю». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Белал Мухаммад одолел Леона Эдвардса и забрал чемпионский пояс UFC.
  2. «Арсенал» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче.
  3. Французские епископы раскритиковали церемонию открытия Олимпиады в Париже.
  4. «Интер Майами» выиграл первый матч в Кубке лиг MLS + MX. Луис Суарес отметился голом.
  5. Мухаммад Мокаев победил Манела Капе единогласным судейским решением на UFC 304.
  6. Артём Довбик принял трансферное предложение «Ромы» и близок к переходу в клуб.
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