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Дана Уайт: PFL, вероятно, получит отличного непобеждённого парня Мокаева

Дана Уайт: PFL, вероятно, получит отличного непобеждённого парня Мокаева
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Президент UFC Дана Уайт намекнул на то, что лига не станет продлевать контракт с непобеждённым британским бойцом дагестанского происхождения Мухаммадом Мокаевым.

«PFL, вероятно, получит отличного непобеждённого парня Мокаева. Удачи им», — сказал Уайт журналистам на пресс-конференции после турнира UFC 304.

Также Уайт заявил, что матчмейкеры не являются большими поклонниками Мокаева «по разным причинам».

Напомним, сегодня в Манчестере (Великобритания) состоялся турнир UFC 304, на котором Мухаммад Мокаев в седьмой раз вышел в октагон UFC. Его соперником был топовый боец наилегчайшего веса Манел Капе. Мухаммад победил Капе единогласным решением судей по итогу трёх раундов. Для Мокаева эта победа стала седьмой подряд.

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