Рахмонов: Белал, надеюсь, ты сдержишь своё слово и защитишь титул в бою со мной

Топовый непобеждённый казахстанский боец, выступающий в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов обратился к новому чемпиону UFC в категории до 77 кг американцу палестинского происхождения Белалу Мухаммаду после того, как тот победил Леона Эдвардса на турнире UFC 304.

«Белал, поздравляю с заслуженной победой. Надеюсь, ты сдержишь своё слово и защитишь титул в бою со мной, когда будешь готов, чемпион», — написал на своей странице в социальных сетях Рахмонов.

Напомним, Белал Мухаммад победил Леона Эдвардса единогласным решением. Для бойцов этот бой стал вторым. Первый поединок был признан несостоявшимся.

Это поражение стало для Эдвардса первым за девять лет и четвёртым в карьере. В последний раз Леон проигрывал в 2015 году Камару Усману.

В профессиональной карьере Мухаммада теперь 24 победы и три поражения. Представитель США продлил победную серию до шести боёв. Последнее поражение было в 2019 году от Джеффа Нила.