Рагозин: Аспиналл будет фаворитом в бою с Джоном Джонсом

Российский боец RCC Михаил Рагозин высказался насчёт потенциального поединка между временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг американцем Джоном Джонсом.

«Я ожидал, что Аспиналл выиграет. Он часто отправляет в нокаут, это тяжёлый вес. Сильный чемпион, он заслуженно стал чемпионом. Даже если состоится бой с Джоном Джонсом, он будет фаворит», — сказал Рагозин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, на счету Джона Джонса 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В следующем бою американец должен встретиться со Стипе Миочичем. На данный момент дата боя Джонса с Миочичем неизвестна.