Дана Уайт заявил, что больше никогда не будет увеличивать сумму послематчевых бонусов

Президент UFC Дана Уайт заявил, что в будущем не планирует увеличивать сумму послематчевых бонусов.

«Скажите спасибо всем, кто дрался на этом турнире. Из-за этих парней я больше никогда не буду поднимать бонусы. Теперь всегда будет $ 50 тыс. Из-за грёбаных семи решений подряд в этом карде. Никто из них даже не дрался лучше. У бойцов не было желания довести дело до финиша. Сегодня был последний день, когда я это сделал», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Напомним, сегодня в Манчестере (Великобритания) прошёл турнир UFC 304. В главном событии турнира состоялся титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. Победу единогласным решением судей одержал Белал Мухаммад. Он стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг).