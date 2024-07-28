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Дана Уайт заявил, что больше никогда не будет увеличивать сумму послематчевых бонусов

Дана Уайт заявил, что больше никогда не будет увеличивать сумму послематчевых бонусов
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что в будущем не планирует увеличивать сумму послематчевых бонусов.

«Скажите спасибо всем, кто дрался на этом турнире. Из-за этих парней я больше никогда не буду поднимать бонусы. Теперь всегда будет $ 50 тыс. Из-за грёбаных семи решений подряд в этом карде. Никто из них даже не дрался лучше. У бойцов не было желания довести дело до финиша. Сегодня был последний день, когда я это сделал», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Напомним, сегодня в Манчестере (Великобритания) прошёл турнир UFC 304. В главном событии турнира состоялся титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. Победу единогласным решением судей одержал Белал Мухаммад. Он стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

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