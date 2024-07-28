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В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) состоялся турнир UFC 304. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира UFC 304.

Белал Мухаммад победил Леона Эдвардса единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

Том Аспиналл победил Кёртиса Блэйдса нокаутом (Раунд 1, 1:00) и остаётся временным чемпионом в тяжёлом весе.

Пэдди Пимблетт победил Бобби Грина удушающим приёмом (triangle choke) – (Раунд 1, 3:22).

Грегори Родригес победил Кристиана Лероя Данкана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Арнольд Аллен победил Гигу Чикадзе единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Натаниэль Вуд победил Даниэля Пинеду единогласным решением (29-27, 29-27, 29-28).

Бруна Бразил победила Молли Маккэнн единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Джейк Хэдли победил Каолана Лограна единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Мухаммад Мокаев победил Манела Капе единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Обан Эллиотт победил Престона Парсонса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Модестас Букаускас победил Марцина Прахнё удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 3, 3:12).

Сэм Паттерсон победил Кифера Кросби удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 1, 2:50).

Майкл Паркин победил Лукаша Бржески нокаутом (Раунд 1, 3:23).

Шона Бэннон победила Элис Арделян раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27).