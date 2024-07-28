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«Ты это заслужил». Махачев обратился к Мухаммаду после завоевания титула UFC

«Ты это заслужил». Махачев обратился к Мухаммаду после завоевания титула UFC
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев обратился к чемпиону UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американцу палестинского происхождения Белалу Мухаммаду после того, как тот победил англичанина Леона Эдвардса и завоевал чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.

«Ты это заслужил, Белал. Поздравляю», — написал на своей странице в социальных сетях Ислам.

Напомним, поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом стал главным на турнире UFC 304, который состоялся сегодня в Манчестере (Великобритания). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

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