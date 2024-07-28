Хабиб Нурмагомедов обратился к Белалу Мухаммаду после того, как тот завоевал титул UFC

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к новому чемпиону UFC в полусреднем весе американцу палестинского происхождения Белалу Мухаммаду после того, как тот сегодня победил англичанина Леона Эдвардса и завоевал чемпионский титул UFC в категории до 77 кг.

«Ты это заслужил, брат. Мои поздравления. Я очень рад за тебя и твоего тренера. Руки вверх, ты чемпион мира», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом стал главным на турнире UFC 304, который состоялся сегодня в Манчестере (Великобритания). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.