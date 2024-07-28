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Евлоев — о победе Белала Мухаммада над Эдвардсом: у Палестины есть чемпион!!!

Евлоев — о победе Белала Мухаммада над Эдвардсом: у Палестины есть чемпион!!!
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Топовый непобеждённый российский боец, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсар Евлоев поздравил Белала Мухаммада с победой над чемпионом UFC в полусреднем весе англичанином Леоном Эдвардсом и завоеванием титула UFC в категории до 77 кг.

«У Палестины есть чемпион!!! Поздравляю моего брата Белала с победой. Ты заставил нас гордиться», — написал Мовсар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом стал главным на турнире UFC 304, который состоялся сегодня в Манчестере (Великобритания). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

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