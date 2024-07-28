Чемпион UFC Белал Мухаммад ответил на вызов Шавката Рахмонова

Новый чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец палестинского происхождения Белал Мухаммад ответил на вызов непобеждённого казахстанского бойца Шавката Рахмонова.

«Готов ли я подраться с Шавкатом? Да, конечно. Мне никогда не приходилось отказывать в боях, хотя когда у меня было желание подраться, то многие отклоняли мой вызов. Но сейчас я на вершине и хочу зацементировать свой статус как лучший полусредневес в истории UFC. Моя цель — не сидеть сложа руки и давать бой случайным парням. Кто следующий в очереди? Я собираюсь показать вам свой истинный потенциал. Все думали, что Леон пройдёт меня, а теперь мне принадлежит право расправиться со всеми претендентами. Сейчас именно мне по праву принадлежит звание лучшего бойца в мире, осталось лишь это доказать», — приводит слова Белала портал MMAJunkie.