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«Дана Уайт делает что хочет». Рагозин — про увольнение Мокаева из UFC

«Дана Уайт делает что хочет». Рагозин — про увольнение Мокаева из UFC
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Российский боец RCC Михаил Рагозин высказался о том, что лига UFC не будет продлевать контракт с непобеждённым британским бойцом дагестанского происхождения Мухаммадом Мокаевым.

«Интересная история. Думаю, что у них есть какие-то моменты с Даной Уайтом. UFC — это частная организация, и Дана делает только то, что он хочет. Не знаю, вряд ли тут играет значение спортивная составляющая. Главное, чтобы поведение и интерес публики был активный. Видимо, Мокаев не сильно нужен лиге», — сказал Рагозин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что лига не будет продлевать контракт с Мокаевым, и заявил, что матчмейкеры промоушена не являются большими поклонниками Мокаева «по разным причинам».

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