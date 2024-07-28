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Стало известно, кто получил бонусы по итогам турнира UFC 304

Стало известно, кто получил бонусы по итогам турнира UFC 304
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Стало известно, кто из бойцов, принявших участие в турнире UFC 304, получил бонусы за лучшее выступление вечера.

$ 200 тыс. получил английский проспект Пэдди Пимблетт за победу над Бобби Грином удушающим приёмом в первом раунде. Для Пэдди эта победа стала седьмой в серии. На данный момент больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева (13).

$ 100 тыс. получил временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл. Том нокаутировал топового американского бойца Кёртиса Блэйдса в первом раунде. Таким образом, он защитил свой титул и вышел на серию из трёх побед.

Также $ 100 тыс. получил Майкл Паркин за победу в поединке с Лукашем Бржески. Паркин нокаутировал оппонента в первом раунде. Для Майкла эта победа стала 10-й. Кроме того, он по-прежнему является непобеждённым бойцом. Для Бржески это поражение стало четвёртым в пяти последних боях.

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