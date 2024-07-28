Чендлер — о бое Мокаев — Капе: браваду оцениваю в 10 баллов, а сам бой — в 2,5

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о поединке между представителем Анголы и Португалии Манелом Капе и непобеждённым британским бойцом дагестанского происхождения Мухаммадом Мокаевым.

«Мокаев против Капе: браваду и выходки перед боем оцениваю в 10 баллов, сам бой, как они дрались, — 2,5. Эти парни… они бились на очки, хотя вели себя так жёстко перед боем», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня в Манчестере (Великобритания) состоялся турнир UFC 304, на котором Мухаммад Мокаев в седьмой раз вышел в октагон UFC. Его соперником был топовый боец наилегчайшего веса Манел Капе. Мухаммад победил Капе единогласным решением судей по итогу трёх раундов. Для Мокаева эта победа стала седьмой подряд.