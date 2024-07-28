Аспиналл предложил провести турнир формата «Гран-при» за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл предложил провести турнир формата «Гран-при» за титул абсолютного чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе.

«У меня есть мысль, как раз думал об этом на днях. По слухам, Стипе Миочич и Джон Джонс собираются подраться на турнире UFC 309 в ноябре. Почему бы нам не организовать на этом турнире поединок Джонс — Миочич и бой между мной и Алексом Перейрой. Два боя за один вечер, нам этого хватит, чтобы выяснить, кто является настоящим чемпионом UFC в тяжёлом весе», — приводит слова Аспиналла портал BJ Penn.

Напомним, сегодня на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Том Аспиналл разделил октагон с топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Кёртиса нокаутом в первом раунде. Для Аспиналла эта победа стала третьей подряд.