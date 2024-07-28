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Мэнни Пакьяо провёл выставочный бой против японского кикбоксёра на турнире Super Rizin 3

Мэнни Пакьяо провёл выставочный бой против японского кикбоксёра на турнире Super Rizin 3
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Легендарный филиппинский боксёр и бывший лидер рейтинга pound-for-pound среди боксёров Мэнни Пакьяо провёл выставочный бой против японского кикбоксёра Рукии Анпо на турнире Super Rizin 3.

Поединок был показательным, поэтому победитель объявлен не был.

Изначально соперником Пакьяо должен был стать Чихиро Сузуки. Однако недавно стало известно, что Чихиро получил травму во время выставочного боя с Таканори Гоми и был вынужден сняться.

Пакьяо 45 лет. Спортсмен дебютировал в профессионалах в 1995 году и в декабре 1998-го впервые завоевал чемпионский титул. За свою карьеру филиппинец становился чемпионом мира в наилегчайшем, втором легчайшем, втором полулёгком, лёгком, полусреднем и первом среднем весовых дивизионах.

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