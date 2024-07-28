Рамазанов: история Мухаммада мотивирует, упорный труд всегда окупается

Бывший чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов высказался в адрес нового обладателя титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американца палестинского происхождения Белала Мухаммада.

«Однозначно могу заявить, что Белал Мухаммад — наглядный пример того, что упорный труд всегда окупается и приводит к успеху. Его путь к чемпионству был долгим и тернистым, и, несмотря на все то, что происходит с его народом, он дошёл до титульного боя и уверенно его забрал. Очень рад за него, его история действительно мотивирует», — сказал Рамазанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом стал главным на турнире UFC 304, который состоялся сегодня в Манчестере (Великобритания). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.