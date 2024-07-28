Сидельников: мне кажется, у Волкова получится победить Аспиналла

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о потенциальном поединке между временным чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанином Томом Аспиналлом и топовым бойцом UFC Александром Волковым.

«В бою Аспиналл — Блэйдс у Кёртиса на самом деле были атаки, где пару плюшек хороших Тому залетело. И я видел и слышал по звуку, так как сам спортсмен, что удары очень плотно попадали. У Аспиналла, как говорится, держак ещё есть. Он показал чемпионский характер. Не знаю, мне кажется, если ему дадут сейчас Александра Волкова, то неизвестно, как бой сложится. Мне кажется, у Волкова получится победить», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.