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Сидельников: мне кажется, у Волкова получится победить Аспиналла

Сидельников: мне кажется, у Волкова получится победить Аспиналла
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Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о потенциальном поединке между временным чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанином Томом Аспиналлом и топовым бойцом UFC Александром Волковым.

«В бою Аспиналл — Блэйдс у Кёртиса на самом деле были атаки, где пару плюшек хороших Тому залетело. И я видел и слышал по звуку, так как сам спортсмен, что удары очень плотно попадали. У Аспиналла, как говорится, держак ещё есть. Он показал чемпионский характер. Не знаю, мне кажется, если ему дадут сейчас Александра Волкова, то неизвестно, как бой сложится. Мне кажется, у Волкова получится победить», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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