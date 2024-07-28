БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сидельников высказался о потенциальном поединке Аспиналла с Джонсом

Сидельников высказался о потенциальном поединке Аспиналла с Джонсом
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о потенциальном поединке между временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг американцем Джоном Джонсом.

«Аспиналл — Джонс? Тяжело говорить о спортсмене, который не дрался столько времени. Полтора-два года назад Джонс подрался с Ганом, и бой закончился за минуту. Нельзя понять, в какой сейчас форме и в каком состоянии Джон Джонс. Если брать предыдущего Джонса на пике формы, то у Аспиналла будут огромные проблемы. Джонс в лучшей форме у него выиграет», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Материалы по теме
Минута на уничтожение. Аспиналл переехал Блэйдса и ждёт бой с Джонсом
Минута на уничтожение. Аспиналл переехал Блэйдса и ждёт бой с Джонсом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android