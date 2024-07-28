Сидельников высказался о потенциальном поединке Аспиналла с Джонсом

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о потенциальном поединке между временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг американцем Джоном Джонсом.

«Аспиналл — Джонс? Тяжело говорить о спортсмене, который не дрался столько времени. Полтора-два года назад Джонс подрался с Ганом, и бой закончился за минуту. Нельзя понять, в какой сейчас форме и в каком состоянии Джон Джонс. Если брать предыдущего Джонса на пике формы, то у Аспиналла будут огромные проблемы. Джонс в лучшей форме у него выиграет», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.