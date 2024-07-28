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Сидельников — об уходе Мокаева из UFC: не могу этого понять с человеческой точки зрения

Сидельников — об уходе Мокаева из UFC: не могу этого понять с человеческой точки зрения
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Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался насчёт ухода из UFC непобеждённого британского бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева.

«У Мокаева в UFC 7-0. Очень непредсказуемое решение Даны Уайта. Но это бизнес. Это подтверждение того, что Уайту важно, чтобы ты дрался зрелищно, был говорящим и интересным бойцом для лиги. Даже с 7-0, не показывая яркие бои, мы видим, к чему это может привести. С человеческой точки зрения я не могу понять UFC. Даже не мог об этом подумать. Возможно, Уайт показал босса. Не знаю, почему это произошло именно с нашим бойцом. Обидно на самом деле», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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